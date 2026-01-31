Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convivencia final de la Semana de la Familia

Como colofón a la Semana de la Familia, hoy se celebra una jornada de convivencia en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La actividad comenzará a las 14.00 horas, con una comida y hay talleres pensados para todas las edades. A las 16.30 horas., Kerygma ofrece el espectáculo, ‘The Big Cyrcus’.La jornada concluirá a las 18.30 horas con la oración de clausura y una merienda compartida.

