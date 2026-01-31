Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas

Un coche ha quedado esa madrugada totalmente calcinado tras salirse de la vía para tratar de esquivar a un animal que se cruzó en la calzada. Ocurrió sobre las cuatro de la mañana en una pista de la parroquia de Saiar, en Caldas, y los dos ocupantes del turismo salieron ilesos.

Según han explicado efectivos de Emerxencias de Cuntis, que acudieron al lugar, los ocupantes regresaban a casa cuando vieron salir un animal por la derecha y al tratar de esquivarlo el coche se salió de la vía y registró algún golpe o avería por lo que comenzó a arder, hasta quedar totalmente calcinado.

Las dos personas pudieron salir del coche sin sufrir lesiones y cuando llegaron los equipos de emergencias las llamas ya habían alcanzado a todo el coche.