Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas
Ocurrió de madrugada en una pista de Saiar y los dos ocupantes salieron ilesos
Pontevedra
Un coche ha quedado esa madrugada totalmente calcinado tras salirse de la vía para tratar de esquivar a un animal que se cruzó en la calzada. Ocurrió sobre las cuatro de la mañana en una pista de la parroquia de Saiar, en Caldas, y los dos ocupantes del turismo salieron ilesos.
Según han explicado efectivos de Emerxencias de Cuntis, que acudieron al lugar, los ocupantes regresaban a casa cuando vieron salir un animal por la derecha y al tratar de esquivarlo el coche se salió de la vía y registró algún golpe o avería por lo que comenzó a arder, hasta quedar totalmente calcinado.
Las dos personas pudieron salir del coche sin sufrir lesiones y cuando llegaron los equipos de emergencias las llamas ya habían alcanzado a todo el coche.
