Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IA y profesoresConsecuencias de los temporalesConflicto entre taxis y Uber en VigoAstilleros San EnriqueFer LópezSan Blas
instagramlinkedin

Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas

Ocurrió de madrugada en una pista de Saiar y los dos ocupantes salieron ilesos

Coche calcinado

Coche calcinado / Emexencias Cuntis

Nicolás Davila

Pontevedra

Un coche ha quedado esa madrugada totalmente calcinado tras salirse de la vía para tratar de esquivar a un animal que se cruzó en la calzada. Ocurrió sobre las cuatro de la mañana en una pista de la parroquia de Saiar, en Caldas, y los dos ocupantes del turismo salieron ilesos.

Según han explicado efectivos de Emerxencias de Cuntis, que acudieron al lugar, los ocupantes regresaban a casa cuando vieron salir un animal por la derecha y al tratar de esquivarlo el coche se salió de la vía y registró algún golpe o avería por lo que comenzó a arder, hasta quedar totalmente calcinado.

Noticias relacionadas

Las dos personas pudieron salir del coche sin sufrir lesiones y cuando llegaron los equipos de emergencias las llamas ya habían alcanzado a todo el coche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents