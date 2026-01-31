Las ayudas de emergencia de Servicios Sociales llegan a 47 familias de Sanxenxo

La Concejalía de Servicios Sociales que dirige Paz Lago destina 225 euros por habitante y año a prestaciones de carácter social, «un gasto que cuando supera los 200 euros por habitante los expertos califican de excelente», según el Concello. La mayor parte se destina a las dos guarderías, el Centro de Día y el Servicio de Axuda no Fogar (SAF). Este último recientemente ha sido licitado y adjudicado a una nueva empresa con el objetivo de ampliar su cobertura.

Además de estos servicios, la concejalía gestiona otro gasto social, menor en términos cuantitativos, pero muy importante para las familias que se benefician de ello, es el caso de las ayudas de emergencia. Actualmente en Sanxenxo hay 47 familias que se benefician de distintas ayudas de emergencia, compra de alimentos, pago del alquiler, compra de medicamentos, dentista, oftalmólogo, etc. También hay decenas de familias a las que los servicios sociales le ofrece apoyo para la inserción laboral, educación familiar y asesoramiento jurídico.

Noticias relacionadas

El gobierno local destaca que «Sanxenxo es un municipio con buenos datos de empleo y actividad económica gracias a su liderazgo turístico en el norte de España. Por ello dispone de un presupuesto superior al que le correspondería según sus habitantes. Mejorar las infraestructuras y equipamientos es la demanda mayoritaria de los vecinos, pero también prestar los mejores servicios sociales que podamos».