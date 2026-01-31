48 horas de cantera de videojuegos
Más de 50 aficionados crean durante el fin de semana un prototipo de creación digital
Mientras la mayoría se preparaba para un fin de semana de descanso, en el Centro Sur la energía era distinta con séptima edición de la HobbyPont Global Game Jam, que consolida a la Boa Vila como uno de los nodos en una red creativa que conecta a cientos de localizaciones en todo el planeta.
El concepto es sencillo y todo un reto: 48 horas para crear un videojuego desde cero. Desde la tarde de ayer hasta mañana «no se busca replicar el próximo Fortnite», sino desarrollar un videojuego, o al menos su prototipo, con estilo propio, explica desde la organización Evelio Sánchez Juncal.
«La idea es tener un videojuego operativo el domingo por la tarde. Son prototipos muy atractivos; lo que se pretende es hacer algo de lo que pueda salir un proyecto más completo a posteriori», señala.
Lo que hace especial a la edición pontevedresa no es solo la cifra de participación, que ronda el medio centenar de entusiastas, sino la amalgama de perfiles. Así, la «Jam» es un ecosistema donde convergen narradores y comunicadores encargados de dar alma y guión a la experiencia, artistas y diseñadores gráficos, quienes dotan de identidad visual y estética al juego, y los programadores, que ejercen de arquitectos que insuflan lógica y movimiento al código.
la «Jam» es un ecosistema donde convergen narradores y comunicadores encargados de dar alma y guión a la experiencia, artistas y diseñadores gráficos, quienes dotan de identidad visual y estética al juego, y los programadores, que ejercen de arquitectos que insuflan lógica y movimiento al código
Esta diversidad también se refleja en la propia raíz del evento. Los organizadores, el colectivo HobbyPont, son el vivo ejemplo de que la pasión por el desarrollo de juegos no entiende de etiquetas y en este equipo conviven desde un abogado y un arquitecto hasta estudiantes de comunicación y programadores profesionales. No les une el afán de jugar, sino el placer intelectual y artesanal de construir.
Pontevedra fue pionera al postular la primera candidatura de este tipo en Galicia y hoy el encuentro es una maquinaria engrasada cuyo resultado final se sumará a la gran biblioteca global de la Game Jam, donde los prototipos gallegos de años anteriores ya demuestran que, con talento y bajo presión, 48 horas son más que suficientes para idear nuevas reglas de juego.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros
- La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros
- Un encierro sindical en el IES Sarmiento retoma las protestas en la educación
- Los tráficos del Puerto de Marín superan por undécimo año consecutivo los dos millones de toneladas
- Hospitalizados cinco miembros de una familia de Sanxenxo por una intoxicación de gas
- La acumulación de agua provoca un accidente en la AP-9 en Caldas con un herido
- Cinco condenados por abandonar a una vaca atada a un árbol sin agua ni comida
- La recaudación por las multas de tráfico se elevó un 60% en Pontevedra: 1,25 millones en un año