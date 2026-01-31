48 horas de cantera de videojuegos

Mientras la mayoría se preparaba para un fin de semana de descanso, en el Centro Sur la energía era distinta con séptima edición de la HobbyPont Global Game Jam, que consolida a la Boa Vila como uno de los nodos en una red creativa que conecta a cientos de localizaciones en todo el planeta.

El concepto es sencillo y todo un reto: 48 horas para crear un videojuego desde cero. Desde la tarde de ayer hasta mañana «no se busca replicar el próximo Fortnite», sino desarrollar un videojuego, o al menos su prototipo, con estilo propio, explica desde la organización Evelio Sánchez Juncal.

«La idea es tener un videojuego operativo el domingo por la tarde. Son prototipos muy atractivos; lo que se pretende es hacer algo de lo que pueda salir un proyecto más completo a posteriori», señala.

En el encuentro toman parte este fin de semana entusiastas de distintos perfiles, como comunicadores o programadores. / Gustavo Santos

Lo que hace especial a la edición pontevedresa no es solo la cifra de participación, que ronda el medio centenar de entusiastas, sino la amalgama de perfiles. Así, la «Jam» es un ecosistema donde convergen narradores y comunicadores encargados de dar alma y guión a la experiencia, artistas y diseñadores gráficos, quienes dotan de identidad visual y estética al juego, y los programadores, que ejercen de arquitectos que insuflan lógica y movimiento al código.

Esta diversidad también se refleja en la propia raíz del evento. Los organizadores, el colectivo HobbyPont, son el vivo ejemplo de que la pasión por el desarrollo de juegos no entiende de etiquetas y en este equipo conviven desde un abogado y un arquitecto hasta estudiantes de comunicación y programadores profesionales. No les une el afán de jugar, sino el placer intelectual y artesanal de construir.

Pontevedra fue pionera al postular la primera candidatura de este tipo en Galicia y hoy el encuentro es una maquinaria engrasada cuyo resultado final se sumará a la gran biblioteca global de la Game Jam, donde los prototipos gallegos de años anteriores ya demuestran que, con talento y bajo presión, 48 horas son más que suficientes para idear nuevas reglas de juego.