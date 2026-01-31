Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

450.000 euros de inversión en el Campamento de A Lanzada

Hasta 1.540 niños y niñas podrán participar en el programa, que abre las solicitudes el 2 de marzo

C. P. C.

Pontevedra

La Xunta de Goberno de la Diputación de Pontevedra acordó ayer la aprobación de las bases reguladoras del Campamento de A Lanzada para el verano de este año 2026. El presidente del organismo provincial, Luis López, adelantó que la institución invertirá 450.000 euros para que 1.540 niñas y niños de la provincia participen este verano «en uno de nuestros programas estrella».

En líneas generales, la Diputación de Pontevedra ofertará, tal y como explicó el presidente, 1.540 plazas para niñas y niños nacidos entre los años 2013 y 2018. De estas plazas, 1.330 seguirán el procedimiento general, teniendo que abonar 110 euros por plaza u 80 euros en el caso de familias numerosas o monoparentales. Las 210 plazas restantes se reservan para menores en situación o riesgo de exclusión y serán financiadas al cien por cien por el organismo provincial.

Los campamentos tendrán lugar a lo largo del verano a través de 11 turnos de 7 días de duración, de domingo a sábado, y se desarrollarán entre el 21 de junio y el 5 de septiembre (a falta de concretar la fecha de inicio del curso escolar 2026-2027).

Tal y como explicó el presidente de la Diputación, el plazo de presentación de solicitudes comenzará el 2 de marzo y finalizará el 20 de ese mismo mes.

