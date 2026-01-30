Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Estrella Roja-CeltaPlan de Dependencia XuntaUrbanismo Alfageme VigoRegistro Vivienda GaliciaTractorada en la A-52Los 'profes' no quieren excursionesMuere Susi Seoane
instagramlinkedin

Sanxenxo retoma los talleres de estudio «Aprender con estrategia»

R. P.

Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo retoma sus talleres de técnicas de estudio dirigidos al alumnado de quinto y sexto de Primaria. El programa busca mejorar los hábitos de aprendizaje, potenciar la expresión y enseñar métodos activos para la elaboración de trabajos escolares.

Las sesiones se impartirán una vez a la semana en los centros educativos con un coste de 10 euros para empadronados (12,50 euros para el resto). Para ponerse en marcha, cada grupo deberá contar con un mínimo de seis alumnos. Los horarios ya están definidos en centros como A Florida, Abrente, Nantes, Noalla, Portonovo y Cruceiro, cubriendo las tardes de lunes a miércoles.

Noticias relacionadas

Las familias interesadas pueden realizar la preinscripción en el edificio de Usos Múltiples de Portonovo, a través del teléfono 986 72 37 64 o enviando un correo a educacion.adultos@sanxenxo.org.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents