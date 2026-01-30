Sanxenxo retoma los talleres de estudio «Aprender con estrategia»

El Concello de Sanxenxo retoma sus talleres de técnicas de estudio dirigidos al alumnado de quinto y sexto de Primaria. El programa busca mejorar los hábitos de aprendizaje, potenciar la expresión y enseñar métodos activos para la elaboración de trabajos escolares.

Las sesiones se impartirán una vez a la semana en los centros educativos con un coste de 10 euros para empadronados (12,50 euros para el resto). Para ponerse en marcha, cada grupo deberá contar con un mínimo de seis alumnos. Los horarios ya están definidos en centros como A Florida, Abrente, Nantes, Noalla, Portonovo y Cruceiro, cubriendo las tardes de lunes a miércoles.

Las familias interesadas pueden realizar la preinscripción en el edificio de Usos Múltiples de Portonovo, a través del teléfono 986 72 37 64 o enviando un correo a educacion.adultos@sanxenxo.org.