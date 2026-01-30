Salcedo celebra este domingo la XIV Carreira de San Brais, con más de 240 participantes
La organización mantiene la carrera pese a la previsión de lluvia y solo contempla pequeños ajustes en tramos de monte por seguridad
La parroquia de Salcedo acogerá este domingo, 1 de febrero, la decimocuarta edición de su emblemática carrera popular, enmarcada en las fiestas de San Brais. La concelleira de Deportes, Anabel Gulías, fue la encargada de presentar un evento que calificó como una cita ya «consolidada» no solo en Pontevedra, sino en toda Galicia, y agradeció el esfuerzo de la organización para darle al deporte un lugar preferente en las fiestas.
La prueba, organizada por la Asociación Veciñal Cultural Salcedo Norte, cerró las inscripciones con cifras importantes: 114 corredores en la categoría absoluta y 132 en las categorías inferiores. Carme, presidenta de la asociación, destacó la colaboración de cerca de 50 vecinos, así como el apoyo del Concello, Protección Civil, Cruz Roja y patrocinadores privados como Carrefour.
Desde el punto de vista técnico, la carrera se define como una de las «más duras del calendario» por su perfil «rompepiernas» con constantes subidas y bajadas, lo que sirve a los atletas para medir su estado de forma de cara a campeonatos importantes.
La organización confirmó que la prueba se disputará sin importar la climatología, aunque se prevé lluvia. El circuito podría sufrir pequeñas adaptaciones en tramos de monte por seguridad, pero la intención es mantener el trazado original de más de 6.600 metros. Además, este año el Trofeo Julián Bernal rendirá un homenaje especial a Jesús, un vecino y habitual corredor fallecido recientemente.
El tráfico se cerrará en la zona a partir de las 12.00 horas del domingo.
