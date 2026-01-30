«El 60% de las cirrosis se deben al alcohol, que es también el número uno en cáncer de hígado»

¿Cuánto alcohol se puede beber al día? ¿Por qué a las mujeres les sienta peor que a los hombres de forma general? ¿Existen condicionantes genéticos que hacen que una persona pueda generar una adicción en este sentido? Sobre estas y otras cuestiones de gran interés habló ayer en Pontevedra Ramón Bataller, todo un referente mundial en hepatología. El especialista e investigador participó en una jornada organizada por el CHOP.

—¿Qué prevalencia tiene la enfermedad hepática asociada al alcohol en la población? ¿Podemos hablar de cifras?

Hay que ser prudente con las cifras exactas. En España los datos que más o menos existen señalan que entre el 55% y el 60% de las cirrosis hepáticas son debidas al alcohol. Por tanto, en el caso del cáncer de hígado, como se da sobre la cirrosis, también el alcohol es la causa número uno. Una de las cosas que se habló en esta charla es que mientras, por ejemplo, se ha invertido muchísimo esfuerzo, y en eso hemos sido un país pionero, en la eliminación de la hepatitis C, donde hay compañías y fármacos caros y compañías muy detrás ayudando, no ha sido así con el alcohol, pues el esfuerzo económico se ha hecho en crear la enfermedad, no en curarla. Hay mucha más presión para que no haya medidas que para curarlas.

—Algo similar a lo que ocurre con el tabaco...

Hay un paralelismo, pero también diferencias. El tabaco tiene un impacto claro en terceros: molesta y daña a quien está al lado. Además, intrínsecamente solo tiene sustancias cancerígenas y ocasionalmente no da ningún efecto visible. Con el alcohol, en cambio, existe la idea del consumo social y ocasional. Y también influye que hay mucha más presión para que no haya medidas preventivas que para aplicarlas. Repito mucho lo de beber ocasional y moderadamente.

—¿Por qué esta distinción?

Porque no sería honesto plantearlo como si todo consumo fuese idéntico. Yo siempre digo que sería muy fácil adoptar un discurso cínico de cero siempre, pero la realidad social es otra. Lo que sí es importante diferenciar es el bebedor diario. Ahí es donde los datos empiezan a ser más preocupantes.

—Se habla siempre de ese vasito de vino al día, ¿es beneficioso?

La famosa copa única de vino al día es muy difícil. En mi experiencia médica, lo digo siempre medio en broma, medio en serio, que se puede pasar de un vaso a cuatro en tres segundos. Yo empiezo preguntando si beben un vaso al día, pero resulta que a la cena también, con lo cual ya son dos, pero es que, además, se repite el servirse en ambos casos, uno por cada plato. Ahí tenemos ya los cuatro vasos. Aquella persona capaz de abrir una botella en la comida o en la cena, ponerse media copa y cerrarla y guardarla tiene que ser una persona con un autodominio, que además cocine bien, haga deporte... con un autocontrol muy grande.

—¿Qué es peor: esa copa diaria o el atracón del fin de semana?

A ver, el atracón tiene dos problemas. Uno, que puede llevar a accidentes, violencia o abuso. Y segundo, que se sabe que en personas con otras comorbilidades, por ejemplo, que tengan síndrome metabólico, hipertensión, obesidad, diabetes... aumenta la incidencia de cirrosis. O sea, que eso de beber dos días a la semana no es muy seguro, sobre todo porque para algunas personas el fin de semana ya empieza el jueves. Si tienes 18 años y el resto de días no haces nada y no te pasas, igual sí que se recupera.

—Hablemos de las mujeres. ¿Son más sensibles a los efectos del alcohol?

Sí, la mujer genéticamente es más susceptible, también por tener menor masa corporal. Hay que acordarse que el primer pico de absorción se da en el estómago, que es cuando uno empieza a beber y le empieza a subir, el «me estoy mareando». Después viene la absorción intestinal, que es más tardía, pero más mantenida. El primer pico de absorción gástrica se ve más en la mujer, porque tiene menos deshidrogenasas. Si te tomas una copa de champán, o un licor, pesas poco y te metes dos bebidas rápidas, ese primer pico te puede poner en coma. Por eso, el «happy hour» se quitó en Europa. Yo he visto cuando estaba en Urgencias a niñas jóvenes que entraban en coma durante ese pico, era tremendo.

—Y pese a toda esta información, contrastada con datos, el alcohol sigue estando mejor visto socialmente que, por ejemplo, el tabaco. ¿Echa de menos más campañas preventivas sobre alcohol y salud, no solo relacionadas con los accidentes de tráfico?

Sí, mucho, claro. Que es una causa de accidentes me parece muy bien que se destaque, pero el alcohol también da violencia y abuso, algo sobre lo que hay mucha menos información y poca prevención primaria. Hay, por ejemplo, mucho desconocimiento de que si tienes antecedentes familiares de problemas con el alcohol con tu padre, tu madre o tus hermanos, tú tienes más números de tenerlos también. Eso la población no lo sabe. Si yo sé que tengo antecedentes familiares, puedo tener más cuidado.

—Sería importante llegar a los jóvenes en este sentido...

Hay poca promoción de la salud en los colegios. Yo soy de una generación en la que me enseñaron los Reyes Godos. Han de coordinarse los ministerios y las consellerías de Sanidad y Educación, es fundamental. Y claro, de una manera didáctica, divertida, que no sea una cosa restrictiva, punitiva, porque con los jóvenes sabemos que hay una psicología inversa: cuanto más se les prohíba, más les va a atraer. Se hizo mucho con el tabaco, pero se ha hecho poco con alcohol en parte, no solo por la aceptación social, sino por el lobby de la industria. ¿Por qué no se advierte nada en el etiquetado? Porque los vinos de todo el sur de Europa forzaron a la Unión Europea a no ponerlo. Porque el vino en teoría es bueno. Caray, yo he visto muchos pacientes morirse bebiendo vino. Hay que tener mucha prudencia, porque cuando te acabas bebiendo una botella al día te acaba matando.