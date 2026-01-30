El Quirónsalud de Pontevedra amplía su oferta con pruebas para intolerancias y trastornos digestivos

El Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez anuncia una ampliación de la cartera de servicios de su laboratorio mediante la incorporación de pruebas genéticas avanzadas y análisis específicos destinados al diagnóstico de intolerancias y trastornos digestivos. Esta actualización técnica se completa con la apertura de un nuevo box de extracciones para aumentar la capacidad asistencial del centro.

La iniciativa responde a la creciente incidencia de patologías digestivas en la sociedad actual. Según estimaciones clínicas, aproximadamente el 50% de la población española experimenta algún trastorno de este tipo a lo largo de su vida. Por su parte, entre un 20% y un 30% podría presentar intolerancias o sensibilidades alimentarias sin un diagnóstico formal, recuerda María Prieto, responsable del laboratorio.

La nueva oferta del laboratorio se centra en la identificación de la predisposición genética ante componentes específicos de la dieta. Entre las principales novedades destacan los estudios genéticos de predisposición, con análisis para la detección de intolerancia a la lactosa, fructosa y gluten (celiaquía). A diferencia de otros métodos, estas pruebas no requieren la ingesta previa del alimento, ya que evalúan la capacidad metabólica del organismo de forma independiente a la dieta actual.

Las pruebas se complementan con análisis de sensibilidad alimentaria, orientados a identificar reacciones que cursan con síntomas inespecíficos como hinchazón abdominal, cefaleas, gases, cansancio tras las comidas o malestar general.

“Es frecuente que el paciente relacione estos síntomas con comidas concretas, pero sin llegar a identificar exactamente qué los provoca”, explica María Prieto, la responsable del laboratorio.

También se realizarán otros análisis complementarios de microbiota intestinal y pruebas vinculadas a trastornos metabólicos y migrañas de origen digestivo.

María Prieto señala que el objetivo de estas herramientas es proporcionar "información objetiva" que facilite la labor médica y evite la aplicación de dietas restrictivas que no estén fundamentadas en datos clínicos precisos.

Para gestionar el incremento en la demanda de estos servicios, el centro ha ampliado su área de extracciones, que pasa a contar con tres boxes operativos.

El servicio de laboratorio mantiene su operatividad de 24 horas para pacientes ingresados y urgencias, mientras que la atención ambulatoria se desarrolla de lunes a viernes. El sistema permite el acceso a pacientes con prescripciones tanto de la sanidad pública como privada, y apuesta por la gestión digital de los resultados para facilitar el seguimiento clínico.