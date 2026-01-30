El PP pontevedrés rechaza unos Orzamentos de 2026 que cree «anclados en el pasado»

El portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, acompañado por el concelleiro Juan Manuel Muñoz, anunció ayer el voto en contra de los 11 concejales del grupo al pacto de presupuestos firmado por el BNG y PSOE por ser unas cuentas «continuistas, tardías y diseñadas por políticos del pasado, que no responden a los problemas crónicos que tiene Pontevedra».

Domínguez lamentó «los recortes en áreas clave para el desarrollo urbano en 2026 como la reducción del 44% en el programa de Movilidad Urbana, el 32% en Parques y Jardines, el 28% en Ordenación del Tráfico y Estacionamiento, otro 28% en Fomento del Empleo, el 24% en Vías Públicas y el 17% en Protección y Mejora del Medio Ambiente».

También hizo hincapié en que «Pontevedra es la única de las siete grandes ciudades gallegas con un Plan General de Ordenación Municipal de 1989. Necesitamos un nuevo PXOM que aporte seguridad jurídica, agilizar las licencias municipales, colaborar con el sector privado e incentivar fiscalmente a promotores y propietarios. Sin vivienda, no hay futuro para los jóvenes que quieran emprender una vida en la ciudad ni para las familias que se quieran asentar definitivamente».

«No podemos apoyar unos presupuestos que no apuestan por la vivienda y el empleo, que no alivian la carga fiscal a los ciudadanos y que no atienden a las personas que más lo necesitan», resumió el portavoz local.