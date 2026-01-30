Pontón sitúa de nuevo a Pontevedra como ejemplo del modelo municipal del BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, situó de nuevo a Pontevedra como un referente político, esta vez por su apuesta por la «creatividad y la innovación» como ejes de la acción pública y como una referencia del modelo que defiende su formación política cuando asume responsabilidades de gobierno.

En una visita realizada este viernes a la ciudad, la líder nacionalista destacó el trabajo desarrollado por el gobierno municipal encabezado por el alcalde Miguel Fernández Lores como un ejemplo de la «capacidad de transformación» que pueden tener las administraciones locales cuando apuestan por nuevas formas de hacer política.

Pontón realizó estas declaraciones tras mantener una reunión con el ejecutivo local, en la que subrayó que tanto el proyecto del BNG para Galicia como el desarrollado en Pontevedra se conciben «pensando en grande». El encuentro en la Casa da Luz contó con la presencia del alcalde; varios concejales del gobierno local; el diputado autonómico Luís Bará; y la responsable local del BNG, Sabela Bará, entre otros. La líder nacionalista subrayó que la experiencia de Pontevedra rompe con la idea, todavía muy extendida, de que la creatividad y la innovación son patrimonio exclusivo del sector privado o del ámbito universitario.

En su opinión, el modelo de gestión impulsado por el BNG demuestra que también desde lo público es posible avanzar con «soluciones imaginativas y eficaces», superando inercias como la lentitud administrativa o el exceso de burocracia «La gestión de Pontevedra y lo que representa el BNG para este país son una muestra de cómo, apoyándonos en la creatividad y la innovación, podemos hacer avanzar la sociedad», afirmó Pontón.