Pontevedra vuelve a encender sus Noites Abertas

El programa de ocio alternativo juvenil del Concello de Pontevedra Noites Abertas regresa este viernes, 30 de enero, con una programación amplia que se prolongará hasta el 28 de marzo. La iniciativa, una de las más consolidadas de la ciudad, vuelve a apostar por un formato que edición tras edición agota plazas entre el público de 12 a 40 años.

En esta vigesimoséptima edición, el calendario reúne 15 jornadas en ocho espacios diferentes, con 157 sesiones distribuidas en 98 actividades. La organización moviliza a 128 personas entre coordinación, dirección de actividades, promoción de igualdad, diseño y comunicación, control y un equipo de 118 monitoras y monitores.

La oferta mezcla propuestas deportivas, creativas, artísticas y de bienestar, con talleres y sesiones tan variadas como caligrafía árabe, dibujo con bolígrafo, aromaterapia, teatro, meditación, tenis de mesa, música o actividades lúdicas vinculadas a las lenguas, además de cocina, manualidades y disciplinas emergentes.

El programa, que nació en 1999 y ha ido creciendo con los años, mantiene también su carácter integrador. En esta edición participan jóvenes con orígenes diversos, con presencia de distintas comunidades españolas y de países como Uruguay, Alemania, Suecia, Bélgica, Egipto, Chile, México o Italia, entre otros.

El arranque de hoy incluirá propuestas como pickleball, el taller «Stop Motion debuxado: a historia de Castelao e Virxinia» de la mano de Xuventude Galega pola Memoria, además de cianotipia, K-pop, adhesivos y chapas, tatuajes de henna y actividades deportivas, con acciones previstas en la Casa Azul y el CEIP Froebel.

Noticias relacionadas

Entre las novedades y colaboraciones, destaca la propuesta de LaGriot’te, con teatro y escena abierta para la construcción de personajes. También se suman entidades como ASSEI y Pontevedra Down-Xuntos.