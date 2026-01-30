Pontevedra, dispuesta a abrir los Bomberos a otros municipios, con condiciones

El Concello de Pontevedra se muestra abierto a todo tipo de posibilidades y mejora en lo que se refiere al servicio del cuerpo de Bomberos municipal, siempre y cuando se tenga en cuenta que se trata de dinero público de los vecinos de este ayuntamiento «y que hay que racionalizar las cosas».

Así lo confirmó ayer el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, a raíz de la petición del Concello de Poio, Ángel Moldes, de comarcalizar los Bomberos de Ponteveda.

«Nosotros la única condición que pusimos es que esa propuesta que se haga, que aún no ha sido concretada, que no implique de ninguna manera que vaya a cuenta de la ciudadanía de Pontevedra pagar servicios que no le corresponden», dijo tajante.

El regidor local aseguró que se habían mantenido conversaciones en este sentido con todos los presidentes de la Diputación, desde Rafael Louzán al actual Luis López.

«Hay una parte legal: nosotros no podemos hacer obras en el concello de al lado igual que no podemos hacer actuaciones. En el caso de los Bomberos, cuando riesgo para personas, estamos en todos los sitios», dijo. «No estamos dispuestos a pagar más de lo que estamos pagando».