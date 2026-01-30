La plaza de San Xurxo de Sacos, más cerca de ser una realidad

El Pleno del Concello de Cerdedo-Cotobade aprobó definitivamente el proyecto de expropiación por procedimiento de tasación conjunta para la ejecución de la futura plaza pública en el entorno de la iglesia de San Xurxo de Sacos, dentro del plan especial de dotaciones aprobado para este espacio.

Para el alcalde, se trata de una respuesta «a una demanda histórica de la parroquia».