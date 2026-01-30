Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Estrella Roja-CeltaPlan de Dependencia XuntaUrbanismo Alfageme VigoRegistro Vivienda GaliciaTractorada en la A-52Los 'profes' no quieren excursionesMuere Susi Seoane
instagramlinkedin

La plaza de San Xurxo de Sacos, más cerca de ser una realidad

R. P.

Cerdedo-Cotobade

El Pleno del Concello de Cerdedo-Cotobade aprobó definitivamente el proyecto de expropiación por procedimiento de tasación conjunta para la ejecución de la futura plaza pública en el entorno de la iglesia de San Xurxo de Sacos, dentro del plan especial de dotaciones aprobado para este espacio.

Para el alcalde, se trata de una respuesta «a una demanda histórica de la parroquia».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents