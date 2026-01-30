Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lores expondrá en Italia el Modelo Pontevedra en el foro Proximities

R. P.

Pontevedra

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, se desplazará la próxima semana a la ciudad italiana de Reggio Emilia para participar como invitado de honor en el proyecto Interreg Proximities, un foro dedicado a la movilidad y la calidad de los espacios públicos.

Bajo el título «A experiencia de Pontevedra: da redución do tráfico á calidade urbana», Lores ofrecerá una ponencia el próximo martes en la que desgranará las claves que han convertido a la Boa Vila en un referente global. La ciudad ha sido seleccionada como ejemplo de «buenas prácticas».

El evento contará también con la presencia de Carlos Moreno, asesor de la alcaldía de París, conocido por impulsar el concepto de la «ciudad de los 15 minutos» y delegaciones de Rotterdam, Sarajevo, Riga, Porto y Estocolmo, entre otras.

