«Khora», de José Luís Baños, Premio Castelao de Textos Teatrais
O certame impulsado pola Deputación foi un éxito de participación cun total de 43 obras presentadas
REDACCIÓN
O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, fixo público onte o fallo do xurado do primeiro Premio Castelao de Textos Teatrais, que recaeu no dramaturgo Jose Luís Baños de Cos pola súa creación titulada «Khora». A obra, que se presentou baixo o lema «O espazo que habito», conseguiu o apoio unánime dun xurado composto por expertos de recoñecido prestixio no eido cultural e docente.
Ambientada na cidade de Vigo, «Khora» destaca pola súa fonda carga humana e técnica. Segundo os argumentos esgrimidos polo xurado, a peza resultou gañadora grazas á súa «temática social», que pon o foco sobre os problemas e conflitos do noso tempo.
Os especialistas gabaron a calidade da escrita, visible na construción duns diálogos precisos e na detallada caracterización das personaxes, así como a axilidade da súa estrutura dramática. Estas características converteron a proposta de Baños de Cos na mellor das 43 obras presentadas, un volume de participación que Luis López cualificou de «completo éxito».
O mandatario provincial lembrou que este galardón, dotado con 12.000 euros, forma parte dunha estratexia integral de apoio ao sector escénico, que inclúe tamén o circuíto +Escénicas, e de protección da lingua galega.
A entrega deste primeiro premio coincide coa conmemoración do 75 aniversario do pasamento de Castelao, un ano que terá como fito histórico a exhibición no Museo de Pontevedra o vindeiro verán do cadro «A derradeira lección do mestre».
