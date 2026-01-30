Impulso al «Coche de Punto» con un horario ampliado

El Concello busca reforzar el servicio de transporte a demanda «Coche de Punto» y a partir del próximo día 15 este sistema pionero ampliará sus horarios para dar respuesta a las necesidades de movilidad detectadas en las parroquias y zonas rurales del municipio.

Tras el acuerdo alcanzado ayer en la Xunta de Goberno, el servicio dejará de limitarse a las mañanas de lunes a viernes. Así, pasará a funcionar de lunes a viernes de 7 a 14 y de 16 a 21 horas, y los sábados de 9 a 14, excepto festivos.

El servicio lo seguirán prestando las 32 licencias de taxi adheridas actualmente, si bien el Concello asegura que está abierta la posibilidad de ampliar este número en el futuro.

El alcalde, Miguel Fernández Lores, explicó que esta modificación busca cubrir carencias en el transporte que no satisfacen las líneas interurbanas convencionales. «Había una demanda real de personas que necesitan asistir al médico por las tardes o que desean acudir al mercado y realizar compras los sábados», señaló regidor, subrayando la flexibilidad del proyecto desde su nacimiento.

El alcalde calificó la iniciativa de «novedosa y pionera», destacando que sirve para «abrir camino» en soluciones de movilidad complejas pero necesarias.

Pese al incremento de horas de servicio, Fernández Lores aclaró que la ampliación no compromete el presupuesto municipal, ya que la partida inicial ya contemplaba estas posibles mejoras. «Estamos abiertos a hacer el servicio más asequible y práctico, ajustando lo que sea necesario dentro del marco legal», concluyó.

