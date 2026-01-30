La historia de las señales para navegar por la ría de Pontevedra

Con el título «Rojo a Babor: historia de las luces de la Ría de Pontevedra», por primera vez se recogen en un libro los detalles e historia de cada una de las señales que ayudan a la navegación en la ría, desde los faros de Ons y Tambo hasta las pequeñas luces de los muelles de los distintos puertos desde Aldán hasta O Grove, pasando por las torres baliza que encauzan los canales seguros para las rutas marítimas en el interior de la Ría.

Los autores de este libro son Enrique Abati que fue, primero farero y luego responsable del Servicio de Señales Marítimas de la Autoridad Portuaria hasta su reciente jubilación y María Eyo, Jefa de la División de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de la Autoridad Portuaria. Ambos fueron también autores el pasado año de otra publicación de divulgación patrimonial: «Ons, la memoria del faro», en la que se hace un recorrido a modo de inventario de piezas históricas vinculadas a la señalización y seguridad marítima.

Con «Rojo a Babor: historia de las luces de la Ría de Pontevedra», la Autoridad Portuaria «se reafirma en su compromiso con la divulgación del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial y da un paso más en su apuesta por su contribución social al entorno y por la relación Puerto-Ciudad», según José Benito Suárez Costa, presidente de la Autoridad Portuaria, que afirmó también que esta entidad «es plenamente consciente del papel que juega en el terreno de la responsabilidad social corporativa y de la contribución social», de modo que poner en valor el patrimonio cultural vinculado al mar «es un valioso legado que podemos dejar para las generaciones actuales y futuras». Suárez Costa felicitó a los autores «por el minucioso trabajo de investigación realizado que desvela además de datos técnicos, anécdotas y muchos de los secretos que guardan las señales marítimas de toda la ría «de cuya existencia, mantenimiento y funcionamiento depende la seguridad de muchas personas que navegan por ella por diferentes motivos».

El presidente de la Autoridad Portuaria destacó la relevancia de la publicación de esta obra «justo al inicio de este año 2026 en el que se cumple el centenario de nuestro querido faro de Ons. En esa fecha, la luz del faro habrá dado 263 millones de destellos y habrá sido atendido por cerca de 60 torreros procedentes de diversos puntos de la geografía española», añadió Suárez Costa. El presidente quiso recordar que el compromiso del puerto con la señalización marítima «es una constante en la trayectoria de esta Autoridad Portuaria y no es sólo historia, sino que a día de hoy seguimos realizando importantísimas obras de renovación en estas estructuras tan singulares como la que vamos a acometer en las torres baliza de Camoucos y Mourisca».

Como hizo con la anterior publicación, la Autoridad Portuaria tiene previsto distribuir el libro «Rojo a Babor: historia de las luces de la Ría de Pontevedra» a bibliotecas, archivos y museos del mar con el objetivo de compartir y contribuir a difundir la memoria histórica y el patrimonio cultural vinculado al Puerto de Marín.