De Durero a Gaultier: Las mil caras de San Sebastián

Bajo el título «San Sebastián. Corpo de beleza e dor», el Museo de Pontevedra abre las puertas a una de las investigaciones más exhaustivas realizadas en España sobre la iconografía del mártir. La muestra, integrada por 77 obras procedentes de una prestigiosa colección privada gallega, propone un recorrido que rompe barreras cronológicas para explorar cómo la imagen del santo ha pasado de ser un símbolo antipestífero a un icono de la cultura pop y la identidad contemporánea.

La directora del Museo y anfitriona, Ángeles Tilve, destacó durante la presentación la «enorme calidad» de este proyecto, fruto de la tesis doctoral del comisario y profesor de la Universidad de Vigo, Xosé Manuel Buxán Bran, en colaboración con la conservadora de arte gráfico del Museo, Natalia Fraguas Fernández.

La organización destaca que la exposición sitúa al Museo pontevedrés al nivel de grandes centros artísticos de Berlín, Viena o París, donde se han realizado estudios similares. «Es la muestra que más aporta de todas las que ha habido hasta el momento sobre San Sebastián en España», afirmó el comisario, incidiendo en el «altísimo nivel» de las piezas, que incluyen grabados de los siglos XVI al XVIII presentes en instituciones como la National Gallery de Londres o el Art Gallery de Washington.

La muestra busca reivindicar el papel del grabado, históricamente desplazado frente a la pintura. Natalia Fraguas hizo hincapié en la calidad de las obras, en su mayoría de grabadores alemanes, flamencos, franceses e italianos, que se aleja de la estampa popular para centrarse en la excelencia técnica. Destaca especialmente una pieza de Lucas van Leyden, coetáneo de Durero, donde el santo aparece con un calzoncillo «superrealista» en lugar del tradicional taparrabos.

La disposición de la sala no es secuencial, sino que se divide en siete bloques temáticos que mezclan lo antiguo con lo actual y piezas diversas, con los grabados a la cabeza, pero también libros, discos , cartelería o camisetas. «Queríamos transmitir el concepto de colección privada, una pasión de 30 años de búsqueda», explicó Fraguas. Por ello, las obras bidimensionales conviven con esculturas, marfiles, cerámicas austríacas y bronces alemanes.

«Es la muestra que más aporta de todas las que ha habido hasta el momento sobre San Sebastián en España», afirmó Xosé Manue Buxán Bran, comisario de la exposición con Natalia Fraguas Fernández

Xosé Manuel Buxán profundizó en la «gráfica expandida», mostrando cómo San Sebastián ha permeado la cultura del siglo XX y XXI. La exposición revela la cara más sorprendente del santo a través de vinilos, carteles publicitarios y portadas de revistas.

Camisetas, vinilos o portadas de libros y revistas completan la selección de piezas. / Gustavo Santos

El comisario destacó la importancia de San Sebastián como patrón «antipestoso», lo que llevó a la comunidad gay en los años 80 a adoptarlo como protector frente a la crisis del Sida, transformando su belleza y dolor en un símbolo de resiliencia. La muestra incluye piezas de Keith Haring, diseños de Jean Paul Gaultier, una camiseta de Paul Smith y cartelería cinematográfica de la icónica película Sebastiane de Derek Jarman.

«Es una historia mítica absolutamente», recordó Buxán, señalando cómo el mundo académico y editorial utiliza su imagen para ilustrar temas que van desde la represión sexual hasta la poesía de Lorca o Mishima.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, elogió el trabajo técnico del personal del Museo y celebró la coincidencia de esta muestra con la exposición de fotografía histórica que ocupa la sala adyacente. «Damos una calidad artística y cultural elevadísima. Invito a todos los pontevedreses a que vengan y vean cómo ambas muestras se complementan de forma maravillosa», concluyó.

Noticias relacionadas

La exposición «San Sebastián. Corpo de beleza e dor» podrá visitarse en el edificio Castelao hasta el próximo 5 de abril, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir la «historia secreta» de una colección privada gallega que, por primera vez, sale de la esfera privada para mostrar la fuerza de un icono que sigue vivo en el imaginario colectivo.