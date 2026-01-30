Después del temporal, llegan la calma, los agradecimientos y nuevas alertas

Tras un par de días en los que la borrasca Joseph puso patas arriba por inundaciones por los desbordamientos de los ríos en buena parte de los concellos de interior de la comarca de Pontevedra, ha llegado la calma, por lo menos en esa zona, ya que para la costa se ha activado para hoy y mañana un aviso rojo por olas en la provincia, advirtiendo de no acercarse a la primera línea por peligrosidad, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Municios como Caldas, Cuntis, Campo Lameiro, Vilaboa, Ponte Caldelas, Portas... se vieron seriamente afectados por las intensas lluvias de Joseph. Algunos de ellos han aprovechado las redes sociales para mostrar su agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron a hacer que la situación no se convirtiese en desgracia.

Es el caso del alcalde de Cuntis, Manuel Campos, que hizo público "su más sincero agradecimiento a quien estuvo en primera línea para garantizar la seguridad de todos". Así, agradeció el "trabajo, dedicación y esfuerzo" del Servizo Municipal de Emerxencias de Cuntis, los operarios de obras e Servizos, la Guardia Civil y cuerpos de seguridad y Emerxencias Galicia 112. También "a los vecinos por su colaboración y seguir las recomendaciones".

También desde el Concello de Vilaboa el alcalde, César Poza, agradeció "a todas las personas que permanecieron de retén para atender y resolver las múltiples incidencias", poniendo como ejemplo a la Policía Local, el personal municipal de Servizos y, "con mención especial, al equipo de Emerxencias Protección Civil.

Una farola afectada por las tormentas en A Lama. / FdV

Fallos en los suministros

Las tormentas que se registraron en días previos a la borrasca Joseph en algunos municipios del interior de la comarca de Pontevedra afectaron a suministros como el eléctrico o de telefonía.

El alcalde de A Lama, David Carrera, confirmó con técnicos de la empresa de mantenimiento del alumbrado público municipal que la tormenta de rayos del pasado 23 de enero destrozó cerca de un centenar de farolas con luminarias led ubicadas, más concretamente en los lugares de Santana, Cotiño, carretera de Antas y A Carambola. Se está trabajando para recuperar la normalidad en este sentido.

Por su parte, tanto Cerdedo-Cotobade como Ponte Caldelas vieron afectado internet y la cobertura telefónica con determinadas compañías en algunas zonas. En el caso del primer municipio, su alcalde, Jorge Cubela, confirmó ayer que por fin había sido restablecido totalmente el servicio.