El deporte se une contra el cáncer con el Brazalete de la Esperanza

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, la Asociación Española contra el Cáncer pone en marcha, por tercer año consecutivo, la iniciativa Brazaletes de Esperanza, que este año lleva por lema «El símbolo que nos une». La iniciativa consiste en portar un lazo de color verde, el color de la Asociación y el color de la esperanza, con el objetivo de visibilizar y convertir el brazalete en un símbolo universal contra el cáncer que acompañe, sostenga y humanice la enfermedad. Diferentes equipos deportivos de Pontevedra lucirán la cinta en el brazo las jornadas del fin de semana del 30 de enero y 6 de febrero.

Este año, Brazaletes de la Esperanza busca sensibilizar a la sociedad uniendo el deporte alrededor de las personas con cáncer, sus familias y quienes las cuidan. El objetivo es poner el foco en las diferentes necesidades con las que conviven los pacientes y familiares, reivindicando un modelo de atención integral adaptado a cada realidad.

En este sentido, para la Asociación Española Contra el Cáncer humanizar la atención implica situar a la persona en el centro del sistema, no sólo desde una perspectiva relacional o ética, sino también como un elemento con impacto directo en la salud, en los resultados clínicos y en la experiencia del proceso asistencial

Noticias relacionadas

La campaña, que empezó en 2024 como una iniciativa deportiva, se está convirtiendo en un movimiento social al que se han sumado todos los deportes, empresas e instituciones. Todos ellos lucirán durante estos días el brazalete verde como símbolo de reivindicación y esperanza frente a la enfermedad.