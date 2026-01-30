Cuntis anuncia un Entroido con 3.000 euros en premios

El Concello de Cuntis anunció ayer el programa de su Entroido 2026, en el que el plato fuerte será el desfile del domingo 15 de febrero, que estará dotado con 3.000 euros en premios.

El alcalde, Manuel Campos, animó a participar en la comitiva, cuyo plazo de inscripción ya está abierto y se extenderá hasta el viernes, 13 de febrero, a las 13.30 horas.

«Febrero es nuestro mes grande, un momento en el que Cuntis brilla con luz propia», declaró el regidor, que subrayó la perfecta conexión entre las celebraciones. «Estamos viviendo unas semanas únicas en las que enlazamos el mejor de nuestra gastronomía y nuestro espíritu festivo. Comenzaremos saboreando el Tapalacón, seguiremos con la alegría del Entroido y todo esto sirve de antesala para nuestro día más importante: la Festa do Lacón con Grelos. Invitamos a todo el mundo a venir y disfrutar de esta tríada festiva».

Datos informativos

Las personas y grupos interesados en participar en el desfile pueden inscribirse de manera presencial o telemática a través de la Oficina Municipal de Información Juvenil (OMIX). Para más información, pueden llamar a los teléfonos 986 533 600 y 687 497 591, o enviar un correo electrónico a la dirección omix@concellodecuntis.es.

La organización repartirá un total de 3.000 euros en premios, manteniendo el esfuerzo por incentivar la participación. Al igual que en la pasada edición, el Concello apuesta por premiar la cantidad y calidad, otorgando cuatro premios por categoría (excepto en carrozas, que cuenta con un premio único).

El desfile comenzará 11.00 horas y saldrá del pabellón de deportes, donde también concluirá después de pasar por la calle Pedro Campos, la circunvalación Don Aurelio y las calles de A Presiña, Balneario y Bernardo Sagasta.