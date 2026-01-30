Confirmada una condena por violación en Barro

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación de un septuagenario, condenado por la Audiencia de Pontevedra, por violar a una mujer en Barro.

El tribunal provincial le impuso la pena de ocho años y medio de cárcel como autor de un delito de agresión sexual agravada (porque hubo penetración vaginal y la víctima estaba bajo la influencia del alcohol). También lo condenó a la medida de alejamiento durante 18 años y medio, y a indemnizar a la mujer en 20.230 euros.

Los hechos ocurrieron en julio de 2022, cuando la chica salió de un establecimiento hostelero en Barro, afectada por el consumo de alcohol. El acusado se ofreció a llevarla a una parada de autobús o taxi, pero la violó en el interior de su coche. Dos testigos la vieron llorando y parcialmente desnuda.