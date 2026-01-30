Condenado en Pontevedra por descargar 2.093 archivos de pornografía infantil en su teléfono móvil

Un hombre ha sido condenado a siete meses y medio de prisión como autor criminalmente responsable de un delito de corrupción de menores en su modalidad de posesión de pornografía infantil, y es inhabilitado para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante dos años, siete meses y quince días.

El individuo guardaba 2.093 archivos pedófilos en su teléfono móvil, según declara la Audencia de Pontevedra, que confirma una sentencia anterior del Juzgado de lo Penal número 1. El acusado recurrió alegando que su teléfono era utilizado también por los familiares con los que convivía. La Audiencia rechaza el argumento y recuerda que solo él disponía de las claves para acceder a la aplicación.

Se declara probado que «en el marco de una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional elacionada con la explotación sexual de menores por internet, se tuvo conocimiento de que en el mes de agostode 2022, un usuario de la plataforma Mega, que ofrece servicios de alojamiento en la 'nube', estaba procediendo a la descarga de material de pornografía infantil a través de dicha aplicación, y que se procedió a la descarga de, al menos, seis archivos en los que se contienen vídeos de menores practicando sexo explícito con adultos».

Noticias relacionadas

En su teléfono «se localizaron 2.903 archivos de contenido pedófilo que el acusado poseía para satisfacer sus deseos sexuales, en concreto fotos y vídeos (seis) de niños y niñas practicando sexo explícito con adultos o mostrando sus genitales o en posturas eróticas», añade la sentencia.