Clausura de la Semana de la Familia en el Sagrado Corazón

La Semana de la Familia de Pontevedra encara su recta final. Tras la celebración el miércoles, en San Bartolomé, de una oración ecuménica que reunió a fieles de distintas confesiones cristianas bajo el lema «Un solo espíritu, una sola esperanza», ayer fue el turno del Teatro Principal, que acogió a las 19.00 horas el «Kerygma Show», un espectáculo que combina baile y dramatización, concebido para transmitir la fe de un modo distinto y novedoso.

Como colofón, este sábado, 31 de enero, tendrá lugar una jornada de convivencia en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La actividad comenzará a las 14.00 horas con una comida para compartir. Sobre las 15.00 horas, los asistentes se distribuirán en talleres pensados para todas las edades y a las 16.30 horas, Kerygma ofrecerá un nuevo espectáculo, «The Big Cyrcus», una propuesta para todos los públicos que, más allá del entretenimiento, trata de transmitir un importante mensaje sobre el poder transformador del amor verdadero. La jornada concluirá a las 18.30 horas, con la oración de clausura y una merienda compartida.

El lema de este año proviene de la epístola del apóstol Pablo a los efesios: «Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento» (Efesios 4:4). Se trata de una invitación a profundizar en aquello que une a los cristianos y a dar un testimonio común de fe y esperanza en el mundo actual.