Capital Gastro se intensifica con cine y nuevos talentos

La estrategia Pontevedra Capital Gastro entra en una fase decisiva para transformar definitivamente el Mercado de Abastos en un referente cultural y gastronómico de primer orden. La concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, detalló ayer una hoja de ruta intensiva que se extenderá hasta el mes de mayo y que busca potenciar la primera planta de la Plaza de abastos como un espacio de convivencia donde el producto fresco de los cauces comerciales tradicionales se da la mano con las propuestas más vanguardistas del ocio y la formación profesional.

Como gran novedad y experiencia piloto, el Mercado acogerá un innovador festival de cine gastronómico. En el marco de este ciclo están programadas doce sesiones en las que los espectadores vivirán una experiencia inmersiva: las primeras 30 personas en llegar podrán disfrutar de una degustación temática diseñada específicamente para cada película.

Tras la proyección, se abrirá un espacio para el debate mediante coloquios con hosteleros y restauradores locales de establecimientos tan emblemáticos o conocidos de la ciudad como Casa Román, As Greas o Umani Poke, en encuentros que brindará la oportunidad de analizar la cultura culinaria desde una perspectiva técnica y artística.

En paralelo, el Foro de novos talentos da cocina atlántica reforzará el compromiso de la ciudad con el relevo generacional, trabajando codo con codo con la escuela Carlos Oroza. En este ciclo formativo y divulgativo, que arrancará el próximo día 5 y se extenderá al 6 de marzo, se celebrarán showcookings en directo, charlas inspiradoras con chefs como Antonio Novas, del restaurante Trasmaio, catas comentadas de la D.O. Rías Baixas y un concurso de cocina donde los jóvenes creadores locales demostrarán su destreza utilizando exclusivamente productos de temporada de la propia Plaza.

Finalmente, el programa recupera los Mercados Creativos, una cita quincenal que arranca mañana con la participación de 30 expositores especializados en artesanía y diseño gallego.

Esta iniciativa, inspirada en la filosofía de la antigua «Sétima Feira», fomenta un modelo de ocio integral y sostenible. El objetivo es que la ciudadanía recupere el hábito de realizar la compra diaria en la planta baja para, acto seguido, subir a la primera planta y disfrutar de un ambiente festivo con sesiones vermú (la de mañana correrá a cargo del grupo El Cuarto de Tula) y talleres infantiles. Todo este despliegue está financiado gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, una inversión de dos millones de euros que busca posicionar a Pontevedra como un destino de excelencia en el litoral gallego.