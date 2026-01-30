Campus con acento internacional

Procedentes de 16 países, 37 estudiantes internacionales de intercambio cursarán su formación durante este segundo cuatrimestre en las distintas facultades del campus de Pontevedra. Su llegada a la ciudad se ha producido a través del programa Erasmus+, convenios bilaterales y otras acciones de movilidad.

De ese total, 26 alumnas y alumnos extranjeros continúan sus estudios en el campus durante este segundo cuatrimestre, mientras que otros 11 permanecerán en Pontevedra a lo largo de todo el curso académico. A estas incorporaciones se añaden los 49 estudiantes que los diferentes centros recibieron en el primer cuatrimestre, lo que eleva a 86 el número total de alumnado internacional que ha acogido el campus en el presente curso.

Con la finalidad de darles a conocer los servicios que la Universidade de Vigo pone a su disposición, la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte acogió ayer,jueves, un acto de bienvenida impulsado por la Vicerreitoría de Internacionalización. En el encuentro, representantes de la Oficina de Relacións Internacionais (ORI) explicaron los trámites que deben completar al inicio de su estancia en el campus, además de informar sobre la oferta del Centro de Linguas y las actividades promovidas por la Erasmus Student Network (ESN). Antes de esa intervención, el director del área de Promoción da Internacionalización, Iago Pozo, y el responsable del Área Adxunta á Vicerreitoría del campus, Luis Torres, fueron los encargados de recibirles, agradeciendo que hubiesen elegido la UVigo para vivir esta experiencia.

«Seguro que estos meses serán muy intensos», señaló Pozo, animándoles a implicarse en la vida académica y también a «aprender más de España y de Galicia». En la misma línea, Torres les deseó que esta sea una «etapa de enriquecimiento académico y personal» y los invitó a que se sientan «parte de la comunidad abierta y colaborativa» de un campus que, recordó, cuenta con una amplia programación de actividades culturales y deportivas.

Al igual que en el primer cuatrimestre, la Facultade de Comunicación será en estos meses el centro con mayor presencia de alumnado internacional, con un total de diez estudiantes, mientras que ocho realizarán su estancia en Belas Artes durante este segundo cuatrimestre. Dirección e Xestión Pública y Fisioterapia recibirán a cuatro alumnas y alumnos extranjeros de intercambio, y Deseño contará con dos. Si se considera tanto a quienes se incorporan ahora como a quienes permanecen en la ciudad todo el curso, México se sitúa como el principal país de procedencia, con ocho representantes, seguido de Francia e Italia, con cuatro cada uno.

Precisamente desde Italia han llegado Emily Rossini y Luca Cangini, dos de los estudiantes que han iniciado esta semana su etapa en el campus. «Me gustaría aprender castellano y también gallego», comenta Rossini, procedente de la universidad de Insubria, en Varese, quien también valora lo positivo de «probar nuevas experiencias». La nueva alumna de la Facultade de Comunicación, reconoce que las primeras clases resultaron «un poco difíciles» por impartirse en otra lengua. Según explica, «entiendo bastante, pero hablar se me hace un poco difícil».

De forma similar, «aprender un nuevo idioma» fue también una de las razones que llevaron a Cangini a elegir la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, donde cursa materias del Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. «También quería vivir una nueva experiencia y, por encima de todo, hacerme más independiente lejos de mi zona de confort», añade este estudiante procedente de la universidad Urbino Carlo Bo, de la Emilia Romagna, quien apunta que «solo fui a una clase por el momento y aún tengo que conocer a todos mis profesores, pero creo que esta es una buena universidad».

Tras los actos celebrados el miércoles en Ourense y ayer en Pontevedra, la programación de bienvenida al alumnado internacional se completa este viernes en la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais del campus de Vigo.