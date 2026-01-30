Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Estrella Roja-CeltaPlan de Dependencia XuntaUrbanismo Alfageme VigoRegistro Vivienda GaliciaTractorada en la A-52Los 'profes' no quieren excursionesMuere Susi Seoane
instagramlinkedin

Caldas cuenta con un súper Eroski City

Caldas cuenta con un súper Eroski City | FDV

Caldas cuenta con un súper Eroski City | FDV

El grupo Vegalsa inauguró ayer un nuevo supermercado Eroski City en la avenida Dolores Mosquera de Caldas de Reis, que estará abierto en horario de 9.30 a 21.30 de lunes a sábado. El centro de alimentación cuenta con 240 metros cuadrados y seis trabajadoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents