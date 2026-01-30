Caldas creará más áreas de ocio y mejorará los servicios básicos

El Concello de Caldas ha perfilado su hoja de ruta para este año tras varias reuniones celebradas con los vecinos del municipio, que fueron atendidas personalmente por el alcalde, Jacobo Pérez.

Esos encuentros han dado sus frutos, de modo que entre los proyectos del gobierno local destacan la creación de dos áreas de ocio de referencia por parroquia, tal y como se ha informado.

«Necesitamos un programa de construcción de este tipo de áreas en el rural, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente, que no permite ejecutar parques en todos los lugares sin que después acaben en un estado de abandono», afirma el alcalde.

Se proyectarán «con un buen mantenimiento y pensados para durar en el tiempo», siguiendo la línea de actuación que se llevó a cabo a la hora de hacer realidad proyectos similares, como el Parque do Maior o las pistas polideportivas de A Tafona.

Después de atender en primera persona a cerca de 200 vecinos y vecinas en las reuniones celebradas a lo largo del mes de enero en todas las parroquias del rural, Jacobo Pérez asegura que una de las prioridades continuará siendo la ejecución de trabajos para la mejora y la ampliación de servicios básicos, como es el saneamiento.

En este sentido, recuerda el regidor local, «las últimas inversiones más elevadas llevados a cabo por arte del Concello fueron en este ámbito».

Respecto a las actuaciones prometidas hace años en varias áreas y no llevadas a cabo, matizó que «ya estamos estudiando esas demandas y, en caso de que sean viables, les daremos toda la urgencia posible».