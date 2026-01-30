El BNG urge mejoras en el vial entre O Catadoiro y Arra
Los nacionalistas denuncian el grave deterioro del firme y la falta de iluminación y de aceras
Sanxenxo
El grupo municipal del BNG insta al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, a agilizar la mejora de la vía que une O Catadoiro y Arra, tras denunciar el grave deterioro del firme y la falta de iluminación y aceras. Los nacionalistas alertan de que la inseguridad en este tramo ya ha provocado accidentes graves, incluyendo uno mortal.
Pese a que el Gobierno local rechazó la moción de los nacionalistas en el último pleno, el alcalde confirmó que existe un proyecto en proceso.
Ante esto, el concejal Adrián González reclama que se aceleren los trámites para garantizar la seguridad peatonal en una carretera clave que sirve de alternativa para evitar los atascos de la PO-308.
- Una fuerte granizada provoca un accidente entre 10 vehículos en la AP-9 en Caldas
- El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros
- Muere a los 88 años Carlos Troncoso, hotelero y empresario de Sanxenxo
- La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros
- Un encierro sindical en el IES Sarmiento retoma las protestas en la educación
- De la nieve a la lluvia: Joseph desborda la comarca de Pontevedra con abundantes precipitaciones
- La acumulación de agua provoca un accidente en la AP-9 en Caldas con un herido
- Se derrumba parte del talud de la playa de Silgar, en Sanxenxo