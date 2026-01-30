El BNG urge mejoras en el vial entre O Catadoiro y Arra

El grupo municipal del BNG insta al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, a agilizar la mejora de la vía que une O Catadoiro y Arra, tras denunciar el grave deterioro del firme y la falta de iluminación y aceras. Los nacionalistas alertan de que la inseguridad en este tramo ya ha provocado accidentes graves, incluyendo uno mortal.

Pese a que el Gobierno local rechazó la moción de los nacionalistas en el último pleno, el alcalde confirmó que existe un proyecto en proceso.

Ante esto, el concejal Adrián González reclama que se aceleren los trámites para garantizar la seguridad peatonal en una carretera clave que sirve de alternativa para evitar los atascos de la PO-308.