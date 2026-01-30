El BNG defiende un plan integral en Castiñeiras

El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Luis Bará, le exigió al gobierno del PP la puesta en marcha urgente de un «proyecto integral, planificado y con financiación suficiente» para la conservación, protección y dinamización del Parque da Natureza de Castiñeiras, situado en los concellos de Vilaboa y Marín.

Bará lamentó que la Xunta «no comparezca» ante su responsabilidad histórica en un espacio supramunicipal que requiere coordinación entre administraciones y una inversión pública estable.

El diputado nacionalista cargó especialmente contra el PP, que «votó en contra» de una estrategia común y pretende seguir «eximiendo» a la Xunta de su deber, transfiriendo la carga económica y xestional a los ayuntamientos y a las comunidades de montes. «Es un mundo al revés», afirmó Bará.