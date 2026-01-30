El BNG defiende un plan integral en Castiñeiras
El PP vota en contra de la propuesta para el parque, situado entre Marín y Vilaboa
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Luis Bará, le exigió al gobierno del PP la puesta en marcha urgente de un «proyecto integral, planificado y con financiación suficiente» para la conservación, protección y dinamización del Parque da Natureza de Castiñeiras, situado en los concellos de Vilaboa y Marín.
Bará lamentó que la Xunta «no comparezca» ante su responsabilidad histórica en un espacio supramunicipal que requiere coordinación entre administraciones y una inversión pública estable.
El diputado nacionalista cargó especialmente contra el PP, que «votó en contra» de una estrategia común y pretende seguir «eximiendo» a la Xunta de su deber, transfiriendo la carga económica y xestional a los ayuntamientos y a las comunidades de montes. «Es un mundo al revés», afirmó Bará.
