El «Anxo Moteiro» cuadriplica sus visitas
Poio
El «Anxo Moteiro» de Poio se consolida como el principal destino de peregrinación motera en España y un emblema para los aficcionados a las dos ruedas. En solo los primeros quince días de 2026, el Motoclub A Rosa dos Ventos entregó 133 certificados a visitantes de toda la Península y Portugal, confirmando que la popularidad del monumento se ha cuadruplicado desde 2021, según datos hechos públicos ayer por el Concello.
Este punto de encuentro en A Seca supera en visitas a otros referentes como Astorga o Cáceres, convirtiéndose en un símbolo emocional para el colectivo. Además, el municipio refuerza su homenaje a las víctimas de accidentes con la reciente incorporación de la Arpa do Silencio.
