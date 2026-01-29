Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varía el tráfico por obras en J. Millán y Javier Puig

Con motivo de la realización de unas obras en la calle Benito Corbal, en el tramo comprendido entre las calles José Millán y Javier Puig, el domingo 1 de febrero, entre las 8.00 y las 16.00 horas aproximadamente, se realizarán modificaciones del sentido circulatorios en las calles San Antoniño, José Millán y Javier Puig. Estas modificaciones dejarán de estar vigentes una vez liberado el tramo afectado de Benito Corbal.

