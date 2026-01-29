Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Terra Calda chega aos 50 socios no seu primeiro ano de actividades

REDACCIÓN

Caldas

A figura de Alfonso VII e o lanzamento dunha páxina web serán dous dos eixes da actividade da Asociación Cultural Terra Calda no ano 2026. Este colectivo celebrou, o día 23, unha asemblea na que fixo un balance moi positivo do seu primeiro ano de andaina. Un 2025 no que organizou Sons da Terra Calda, un evento centrado no patrimonio das campás; Doce cordas, unha exposición de fotografías relacionadas co boxeo; conferencias sobre a Cantiga 104 de Alfonso X o Sabio; unha mesa redonda sobre a Fábrica da Luz, no 125 aniversario da súa construción; e a proxección dun documental inédito que aborda o descubrimento do Tesouro de Caldas (Depósito das Silgadas), cando se cumpriron 85 anos deste acontecemento.

Varios centos de veciños acudiron ás distintas citas programadas pola asociación desde o 17 de xaneiro de 2025, data na que se presentou no Auditorio Municipal de Caldas de Reis, e actualmente conta con cincuenta de socios.

Para este ano están proxectadas unha serie de iniciativas para promover a divulgación da figura de Alfonso VII, Rei de Galicia, León e Castela, que naceu na localidade termal en 1105, entre elas unha serie de conferencias e outros actos.

