El Teatro Principal acoge el espectáculo «Kerygma Show»

Continúan las actividades programadas en Pontevedra con motivo de la Semana de la Familia. Tras la celebración ayer, en San Bartolomé, de una oración ecuménica que reunió a fieles de distintas confesiones cristianas bajo el lema «Un solo espíritu, una sola esperanza», este jueves es el turno del Teatro Principal, que acogerá a las 19.00 horas el «Kerygma Show», un espectáculo que combina baile y dramatización, concebido para transmitir la fe de un modo distinto y novedoso. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Como colofón a la Semana de la Familia, el sábado 31 de enero tendrá lugar una jornada de convivencia en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. La actividad comenzará a las 14.00 horas con una comida para compartir. Sobre las 15.00 horas, los asistentes se distribuirán en talleres pensados para todas las edades y a las 16.30 horas, Kerygma ofrecerá un nuevo espectáculo, «The Big Cyrcus».