Seixo festeja a San Blas con actos religiosos y culturales
REDACCIÓN
Marín
Seixo celebrará la festividad de San Blas el próximo 3 de febrero de 2026 con un programa de actos religiosos y culturales, organizado por la Parroquia Nosa Señora do Carme de Seixo (Marín) y Acemas. Los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero habrá misas a las 19.30 horas. El Día de San Blas, martes 3, comenzará a las 12.00 horas con la misa solemne, seguida de la tradicional bendición del pan. A continuación será la procesión, acompañada por el grupo de gaitas de Carballido (Ardán).
