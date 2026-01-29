La recaudación por las multas de tráfico se elevó un 60% en Pontevedra: 1,25 millones en un año

Desde agosto de 2024 el Concello dispone de una nueva empresa que trabaja con el servicio municipal de recaudación para la tramitación de las sanciones de tráfico que impone la Policía Local, así como ingresar las tasas e impuestos en el periodo ejecutivo, es decir, con la aplicación de un recargo al no pagarse en el plazo voluntario. Esta nueva empresa reemplazaba a la que asumió esa labor durante años en el Concello.

Y el cambio parece haber sido beneficioso para las arcas municipales, a juzgar por el balance que acaba de elaborado por el gobierno local con los datos de recaudación de su primer año de actividad, hasta el 20 de agosto de 2025.

Este balance, que se incluye en un acuerdo para modificar el contrato inicial, detalla que en estos primeros doce meses alcanzó los 3.139.323 euros, muy por encima de los 2.409.124 previstos inicialmente en el apartado de tasas e impuestos en vía ejecutiva. Los datos también son significativos en cuanto a multas. Este mismo informe detalla que se ingresaron en un año 1.256.365 euros, a una media de unos 100.000 euros al mes. También supera con creces la previsión inicial, que era de 792.689 euros. Se trata, por tanto, de un aumento de los ingresos sobre lo previsto de más de 463.000 euros, casi un 60% más.