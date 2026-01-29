Quejas por el mal estado de las aceras en el campus universitario

Vecinos y usuarios del campus universitario de Pontevedra han manifestado públicamente su malestar por el estado de las aceras en la zona de las universidades, escuela de idiomas, colegios...

Acusan de «dejadez» al Concello de Pontevedra por cómo se encuentra la vía, especialmente las aceras, con losetas levantadas, y el carril bici, frecuentemente inundado cuando llueve.

También acusan el mal estado de los contenedores de la basura, muchos de ellos rotos.

«Las aceras no están adaptadas para personas con discapacidad, estando las baldosas levantadas y en mal estado, formándose bolsas en ellas», denuncian.

«Las personas con movilidad reducida y que andan con muletas no se caen a propósito, sino que el estado del pavimento ayuda a que esto suceda», añaden.

Asimismo, se quejan de que «apenas hay sitio para aparcar, siendo zona de carga y descarga», por lo que demandan un mayor número de plazas para vehículos de personas con discapacidad.

«Se podría incluso poner puntos de recarga para vehículos eléctricos, como ocurre para ejemplo, en el Concello de Meis, gobernado por el Partido Socialista, partido que consigue más beneficios para los ayuntamientos en los que gobierna», opina uno de los afectados.