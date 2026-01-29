Presentadas en Vilaboa las líneas de ayudas de Acción Comunitaria de 2026

La Diputación dio a conocer en Vilaboa las líneas de ayudas provinciales de Acción Comunitaria para 2026 dirigidas la comunidades de aguas y al tejido asociativo, de las que en años anteriores se beneficiaron 32 entidades del municipio con cerca de 360.000 euros y, en el conjunto de la provincia, alrededor de mil colectivos entre los que se distribuyeron 11,5 millones. El diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, presentó los recursos y novedades de +Aqua, +Novaqua y Provincia Comunitaria de este año, unas ayudas que se pueden solicitar hasta el 1 de abril y que suman una inversión inicial de 3,2 millones de euros, lo que supone un 20% más que en el 2025.

Las dos líneas de ayudas dirigidas a las comunidades de aguas, +Aqua y +Novaqua, están dotadas este año de más de 1,8 millones de euros para avanzar en la mejora de la calidad del agua y de sus instalaciones, así como en la regularización de las traídas. Los 360.000 euros de +Novaqua irán dirigidos a regularizar las traídas de aguas vecinales, con ayudas que ascienden hasta los 6.000 euros y permitirán a los colectivos sufragar los costes de la redacción del proyecto de legalización y renovación, de las analíticas o de los trabajos de topografía, así como los gastos de gestión y tramitación, entre otras cuestiones.

Con cerca de 1,5 millones de euros, +Aqua destinará hasta 10.000 euros por entidad para instalar o mejorar las infraestructuras de las traídas de aguas comunitarias.