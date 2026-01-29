Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

Presentación de «Esencia. En Cuerpo y Alma»

La Librería Librouro acogerá el próximo martes, 3 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la presentación del libro «Esencia. En Cuerpo y Alma», de Bolívar Antela Garrido. En la cita participarán, además del autor, el escritor y fiscal Luis Anguita y el historiador Daniel Manuel Vázquez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents