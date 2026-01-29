Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Portas abertas no CEIP de Seixo o 10 de febreiro

O Colexio Público de Seixo convoca unha Xornada de Portas Abertas coa que os responsables do centro invitan ás familias que queiran coñecer o funcionamento e a realidade desde centro do Ensino Público para o caso de matricular nel aos seus fillos de cara ao próximo curso. Será o día 10 de febreiro.

