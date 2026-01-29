Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponte Caldelas recurre o plan eólico da Fracha

O Concello de Ponte Caldelas presentou xa o recurso contra a súa autorización do parque eólico da Fracha «por graves deficiencias ambientais e procedementais. Trátase dun proxecto imposto, sen garantías, cun impacto inasumible para o territorio e para a veciñanza, e sen consenso social», segundo o alcalde, Andrés Díaz.

