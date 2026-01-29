O Fondo de Cooperación, no Antonio Fraguas

O Centro Cultural Antonio Fraguas converteuse onte no epicentro de solidariedade e cooperación internacional coa celebración dunha xuntanza da Rede Municipalista Solidaria, promovida polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, asociación sen ánimo de lucro que agrupa concellos e deputacións galegas para contribuír á erradicación das desigualdades Norte-Sur.