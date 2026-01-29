Mabel Lozano expone en Marín su mensaje contra la trata de mujeres

La exposición «Chicas Nuevas 24 horas», que denuncia la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual llega a Marín, impulsada por el Concello a través de su Centro de Información á Muller y promovida en Galicia por la Dirección Xeral de Loita contra a violencia de xénero de la Consellería de Política Social e Igualdade.

La muestra, que podrá visitarse en el vestíbulo del Concello desde el 3 hasta 12 de febrero, está compuesta por fotografías y engloba también la proyección de la pieza documental, escrita y dirigida por Mabel Lozano. Con ambos recursos, se dan a conocer las vivencias y situaciones de diversas mujeres y niñas que, desde localizaciones tales como España, Argentina, Perú, Colombia o Paraguay, dan su testimonio sobre esta lacra social.

Se trata, pues, un trabajo global alrededor de la trata, que denuncia el oscuro día a día en el que viven millones de mujeres en el mundo por culpa de las mafias y que destapa la realidad de la prostitución, ejercida desde la esclavitud, siempre bajo engaños, extorsiones, deudas y amenazas. Un negocio que genera unas ganancias de 32.000 millones de dólares al año.

La exposición incluye actividades complementarias de carácter social, didáctico y formativos y que se centran en dos pilares básicos: la prevención y la concienciación. Por eso, además de estar abierta al público en el horario de atención del Ayuntamiento (de 09.00 a 14.00 horas), también será visitada por el alumnado de varios centros educativos de la villa.

Mabel Lozano es guionista, productora y directora de cine social, con más de 15 años de trayectoria centrada en la visibilización de la lacra de la prostitución en la búsqueda de una mayor concienciación social para erradicarla.

La directora comenzó su carrera como presentadora de programas de entretenimiento, pero en 2007 su relación con el audiovisual cambió para ser una de las voces denuncia de la explotación de la mujer.

Por sus trabajos, entre los que están «La teoría del espiralismo», «Las sabias de la tribu», «Madre» y «Las mujeres», recibió, entre otros, el Premio Rodolfo Walsh que se entrega en la Semana Negra, el Comadre de Ouro de 2021 y el Goya al cortometraje documental por «Biografía del cadáver de una mujer» y por «Ava», adaptación de su novela.