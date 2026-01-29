Investigan una banda itinerante por robos en Marcón y Tomeza

La Policía Nacional de Pontevedra ha recibido durante el mes de enero tres denuncias por robos con fuerza en viviendas de las parroquias de Marcón (dos casos) y Tomeza (uno). Los investigadores manejan la hipótesis de que los asaltos podrían estar relacionados con una banda itinerante que se habría asentado en la zona, aunque no se descarta que existan más hechos no denunciados.

Según las primeras pesquisas, los autores actuarían de forma “profesional”, con vigilancia previa de sus objetivos y un golpe rápido, siempre en casas vacías; entraron rompiendo una ventana y buscaron principalmente dinero y joyas, en horarios variables, lo que ha incrementado la preocupación vecinal y los llamamientos a extremar precauciones.