Hospitalizados cinco miembros de una familia de Sanxenxo por una intoxicación de gas
Fueron trasladados a dos centros sanitarios «conscientes y orientados» y están fuera de peligro, confirma el gerente del área sanitaria
La intoxicación procedió de un generador ubicado en el garaje de la vivienda
S. R.
Cinco miembros de una familia de la parroquia de Gondar, en Sanxenxo, tres adultos y dos menores, han sido trasladados en la mañana de este jueves a los hospitales Provincial y Montecelo de Pontevedra tras resultar afectados una intoxicación de gas.
El Concello de Sanxenxo ha confirmado que la intoxicación procedió de «un generador ubicado en el garaje» de la vivienda.
Los afectados fueron trasladados a los centros hospitalarios «conscientes y orientados», indican las mismas fuentes, para recibir atención sanitaria.
Los servicios de emergencia tuvieron conocimiento de la alerta a las 7.15 horas. En los minutos siguientes se trasladaron hasta la vivienda de Gondar efectivos de Emerxencias Sanxenxo y la Policía Local.
El gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, José Flores, confirmó hace escasos minutos que "alrededor de las 8 de la mañana recibimos a la familia". Los dos menores y el padre fueron ingresados en el Hospital Provincial y los adultos restantes en Montecelo por "una sospecha de intoxicación de CO" y en estos momentos "todos ellos están siendo atendidos, fuera de peligro y evolucionado favorablemente", pendientes los sanitarios de su progresión en las próximas 12 horas.
