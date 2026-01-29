Las fuertes lluvias empeoran la situación del CEIP A Xunqueira I
El colegio está pendiente de obras para solucionar continuas inundaciones
A. L.
Las últimas lluvias de la borrasca Joseph han vuelto a afectar de forma importante al CEIP A Xunqueira I de Pontevedra, poniendo de nuevo en evidencia la necesidad que tiene el centro educativo de que se acometan obras.
Tal y como denuncian desde la comunicad educativa, se han hundido varios falsos techos correspondientes a la última obra.
Son ya más de dos meses en los que el colegio no puede usar ni el pabellón deportivo ni el comedor escolar, que cuando hay precipitaciones importantes se acaban inundando, impidiendo cualquier actividad en ambos.
Todo ello está provocando que se tomen medidas alternativas que, en todo caso, deberían ser provisionales, pero que provocan el malestar de profesorado y familias.
Desde el Anpa Celso Emilio Ferreiro del colegio ya se denunció públicamente el problema en varias ocasiones. La asociación de madres y padres de alumnos recordó entonces que aunque se trate de un edificio de más de medio siglo de antigüedad eso no justifica que no se atiendan correctamente las instalaciones. El pasado mes de noviembre denunciaban que los menores se veían obligados a comer en el gimnasio ya que el comedor estaba inutilizado.
Más centros con problemas
No son, con todo, el único colegio de la ciudad con problemas. También tienen que afrontar complicaciones que deberían ser solucionadas con obras otros centros. Tanto es así que el Concello de Pontevedra dedicará este año a ellos 95.000 euros a trabajos de su competencia. Las que no lo son debe asumirlas la Xunta de Galicia.
En el caso del CEIP Froebel, donde hay que arreglar la cubierta de entrada a la zona de Infantil, los Orzamentos municipales han reservado 10.000 euros. La misma cantidad se destinará al CEIP de Ponte Sampaio, para sustituir el vallado perimetral.
El drenaje del patio de Infantil del CEIP A Xunqueira II contará con 60.000 euros y salvar las inundaciones del patio del CEIP A Xunqueira I otros 3.000 euros.
Además, el Concello encargará un estudio de contaminación por radón en los colegios, a lo que destinará 15.000 euros.
La CIG denuncia que la EEI Crespo Rivas sigue sin calefacción y clases a menos de 14 grados
La CIG-Ensino de Pontevedra ha denunciado la «situación absolutamente intolerable» que está viviendo la comunidad educativa de la EEI Concepción Crespo Rivas, que lleva desde el pasado mes de septiembre sin calefacción, un caso que ya se hizo público entonces y que sigue sin resolverse.
Desde el sindicato acusan a «una actuación negligente de la Consellería de Educación en unas obras que fueron inauguradas y publicitadas sin estar finalizadas ni contar con las garantías legales necesarias».
«Desde hace meses, cerca de 200 niños y niñas de Educación Infantil y su profesorado reciben e imparten docencia a temperaturas inferiores a los 14 grados, incumpliendo de manera flagrante la normativa básica de seguridad y salud en el trabajo. Se trata de una situación imperdonable, tanto por el tiempo transcurrido como por la absoluta falta de respuestas eficaces por parte de la Consellería, a pesar de las múltiples protestas, escritos, llamadas de atención y denuncias públicas realizadas por la comunidad educativa y por la ANPA del centro», incluso en los medios de comunicación, denuncia la CIG.
Informa de que el inspector técnico encargado de autorizar el suministro de gas visitó el centro en varias ocasiones, detectando deficiencias de suficiente gravedad como para impedir la puesta en funcionamiento de la instalación, «lo que confirma que la Consellería permitió el uso de las nuevas dependencias sin contar con el correspondiente fin de obra ni con las condiciones mínimas exigibles».
La CIG presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo y llevó el caso a la Mesa Sectorial de Educación -celebrada este martes mismo-, a la espera de que se actúe y se obligue a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Los domingos» triunfa en los Feroz con cinco galardones y «Sirat» se queda en dos
- Una fuerte granizada provoca un accidente entre 10 vehículos en la AP-9 en Caldas
- La nieve, a las puertas de la ciudad
- El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros
- Muere a los 88 años Carlos Troncoso, hotelero y empresario de Sanxenxo
- La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros
- Agentes de la Policía Nacional salvan la vida a un hombre en una oficina de Pontevedra
- Pontevedra, reconocida ciudad Feroz