Las fuertes lluvias empeoran la situación del CEIP A Xunqueira I

Las últimas lluvias de la borrasca Joseph han vuelto a afectar de forma importante al CEIP A Xunqueira I de Pontevedra, poniendo de nuevo en evidencia la necesidad que tiene el centro educativo de que se acometan obras.

Tal y como denuncian desde la comunicad educativa, se han hundido varios falsos techos correspondientes a la última obra.

Son ya más de dos meses en los que el colegio no puede usar ni el pabellón deportivo ni el comedor escolar, que cuando hay precipitaciones importantes se acaban inundando, impidiendo cualquier actividad en ambos.

Todo ello está provocando que se tomen medidas alternativas que, en todo caso, deberían ser provisionales, pero que provocan el malestar de profesorado y familias.

Desde el Anpa Celso Emilio Ferreiro del colegio ya se denunció públicamente el problema en varias ocasiones. La asociación de madres y padres de alumnos recordó entonces que aunque se trate de un edificio de más de medio siglo de antigüedad eso no justifica que no se atiendan correctamente las instalaciones. El pasado mes de noviembre denunciaban que los menores se veían obligados a comer en el gimnasio ya que el comedor estaba inutilizado.

El hall del colegio A Xunqueira I. / FdV

Más centros con problemas

No son, con todo, el único colegio de la ciudad con problemas. También tienen que afrontar complicaciones que deberían ser solucionadas con obras otros centros. Tanto es así que el Concello de Pontevedra dedicará este año a ellos 95.000 euros a trabajos de su competencia. Las que no lo son debe asumirlas la Xunta de Galicia.

En el caso del CEIP Froebel, donde hay que arreglar la cubierta de entrada a la zona de Infantil, los Orzamentos municipales han reservado 10.000 euros. La misma cantidad se destinará al CEIP de Ponte Sampaio, para sustituir el vallado perimetral.

El drenaje del patio de Infantil del CEIP A Xunqueira II contará con 60.000 euros y salvar las inundaciones del patio del CEIP A Xunqueira I otros 3.000 euros.

Además, el Concello encargará un estudio de contaminación por radón en los colegios, a lo que destinará 15.000 euros.