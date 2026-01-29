Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feira do Disco en el Hotel Rías Baixas

El Hotel Rías Baixas (calle Daniel de la Sota, 7 ) acogerá este domingo, 1 de febrero, una nueva edición de la Feira do Disco, para la compraventa de vinilos y CD’s. De este modo, los aficionados a la música tendrán a su disposición cientos de referencias musicales y podrán ofrecer aquellos discos que ya no les interesen. El evento se llevará a cabo de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas y la entrada será gratuita.

