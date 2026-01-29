La Diputación analizó el potencial de 11 municipios en energías renovables

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, entregó ayer a representantes de 11 ayuntamientos de la provincia los últimos informes elaborados por la Oficina de Transformación Comunitaria, con la intención de impulsar nuevos modelos de producción y consumo de energía más sostenibles y eficientes en el ámbito local. Con este acto, celebrado en el Pazo provincial, se completa un proyecto iniciado hace casi dos años y dirigido a los 59 municipios pontevedreses de menos de 50.000 habitantes, enmarcado en el programa +Renovables del servicio provincial de Acción Comunitaria.

Los estudios entregados analizan el potencial energético específico de cada municipio, teniendo en cuenta sus características territoriales y estructurales, y ofrecen una base técnica para planificar su transición energética.

Según explicó Luis López, estos informes «son una herramienta fundamental para la planificación energética», porque cada municipio tiene su propio potencial, «ya sea en energía solar, eólica o biogás», indicó.

En el encuentro también participó el diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís, quien detalló los objetivos y el alcance de la iniciativa. A la convocatoria asistieron alcaldes, concejales y personal técnico de los Concellos de A Guarda, Nigrán, Mos, Ponteareas, Catoira, Pontecesures, A Cañiza, Covelo, Mondariz-Balneario y Pazos de Borbén.

Durante este encuentro también recibieron las explicaciones de los técnicos sobre las conclusiones de los informes, estructurados en un análisis del potencial de las energías renovables en cada municipio y un estudio de viabilidad para la implantación de plantas fotovoltaicas en edificios públicos.

El proyecto de la Oficina de Transformación Comunitaria cuenta con un presupuesto total de 750.000 euros, de los que 500.000 proceden de fondos europeos. Desde su puesta en marcha se han realizado más de un centenar de reuniones, estudios y asesoramientos con concellos y otras entidades, un trabajo que ya se está traduciendo en la creación de varias comunidades energéticas en diferentes puntos de la provincia.

El presidente de la Diputación de Pontevedra anunció que esta iniciativa entra ahora en una nueva fase, acompañando a los municipios con conocimiento técnico, asesoramiento y coordinación para que estos modelos de producción y consumo energético «más sostenibles, justos e integrados en el territorio» pasen del papel a la realidad.

Para Luis López este programa es «todo un acierto» al conseguir financiación europea y despertar un «gran interés entre los concellos». A día de hoy ya son siete las comunidades energéticas constituidas en la provincia, subrayó el presidente provincial.

La Oficina de Transformación Comunitaria forma parte de una estrategia más amplia de mejora energética. Entre otras actuaciones, la Diputación pontevedresa impulsa instalaciones de aerotermia en As Neves y Catoira (121.000 euros), la renovación del alumbrado público en dieciocho concellos (2,6 millones), la colocación de placas solares en cinco municipios (160.000 euros), proyectos de geotermia en A Cañiza y A Illa de Arousa (410.000 euros) y la instalación de paneles solares en 38 ayuntamientos con un presupuesto de 4,2 millones de euros.

Por último, Luis López animó tanto a los municipios como a otras entidades a sumarse al proyecto de la Oficina de Transformación Comunitaria, como vía para acelerar la transición energética desde lo local.