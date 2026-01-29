La corporación de Poio apoya al sector del mar frente al nuevo reglamento de control

La corporación municipal de Poio ha aprobado por unanimidad mostrar el apoyo al sector del mar ante la aplicación del nuevo reglamento de control. La concejala Rocío Cochón explicó que, aunque ya existe un preacuerdo entre el sector y el Gobierno central, «resulta fundamental continuar apoyando las demandas de la flota gallega, en la que se incluyen numerosas familias del municipio».

Según señaló, la «aplicación de un sistema de control perjudicial podría tener consecuencias muy graves para el futuro del sector, no por una mala praxis de los profesionales, sino por la inseguridad jurídica y por la falta de recursos para poder aplicar correctamente la normativa, lo que derivaría en sanciones económicas muy elevadas».

Por otra parte, la concejala de Cultura y Educación, Natalia Sabarís, informó de que todas las actividades navideñas organizadas por el Concello contaron con los correspondientes permisos y autorizaciones.